Boot-Wiedersehen: "Temptation Island V.I.P."-Tommy eiskalt

Tommy Pedroni erklärt seine Reaktion! Der Franzose nimmt gemeinsam mit seiner Freundin Sandra Sicora (30) an Temptation Island V.I.P. teil, um wirklich sicherzugehen, dass ihre Liebe für die Ewigkeit ist. Dabei scheint es ihnen schwerer zu fallen, als anfangs wohl gedacht. Vor allem der Hottie hat mit den Bildern seiner Partnerin am Lagerfeuer zu kämpfen. Als die Teilnehmer sich dann überraschend kurz sehen konnten, war Sandra emotional: Tommy zeigte sich jedoch eiskalt!

Das gab es in dem Format noch nie: Von einem Boot aus konnten die vergebenen Ladys ihre Partner am Strand beobachten. Während die Kölnerin sich freute, ihren Liebsten zumindest von der Ferne zu sehen, war Tommy ziemlich emotionslos. Er verriet Promiflash auch warum: "Die Bilder vom Lagerfeuer sind mir wieder in den Kopf gekommen und ich wollte irgendwie, dass sie kapiert, dass es mir nicht gut geht damit und versteht, dass etwas nicht stimmt." Dabei habe er ihr eigentlich am liebsten sagen wollen, wie sehr er sie liebt.

Sandra konnte ihre Gefühle in dem Moment wohl besser ausdrücken. Als sie Tommy am Strand entdeckte, vergoss sie ein paar Tränen: "Ich habe da gemerkt, wie sehr ich ihn liebe und vermisse. [...] So emotional war ich noch nie", blickte sie im Promiflash-Interview auf diesen TV-Moment zurück. Es habe sie auch gar nicht verletzt, dass der Muskelmann mit den Verführerinnen am Strand gewesen ist, weil sie ihm total vertraue.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL / Frank J. Fastner Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

RTL Tommy Pedroni beim Lagerfeuer

Temptation Island V.I.P., RTL Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

