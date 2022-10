Georgina Fleur ist besorgt: Ihrer Tochter geht es nicht gut

Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin Georgina Fleur (32) ist vor knapp einem Jahr zum ersten Mal Mutter geworden: Die Influencerin durfte eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Seither gewährt sie ihren Fans in den sozialen Medien Tag für Tag Einblicke in ihr Leben als Mama. Doch zuletzt war es auf ihrem Profil etwas ruhiger – und das nicht ohne Grund: Georginas Baby geht es gerade nicht gut.

In ihrer Instagram-Story gab Georgina jetzt ein Update. "Ich habe mich heute kaum gemeldet. Allerdings nicht grundlos. Dem Baby geht es leider nicht so gut", schrieb die besorgte Mama. Was genau ihrem Töchterchen im Moment fehlt, erklärte sie bislang allerdings nicht. Die einstige Bachelor-Kandidatin hoffe aber, dass es ihrem Schatz schon morgen besser gehe.

Georgina und ihre Kleine haben sich jetzt erst einmal einen Mama-Tochter-Tag in den eigenen vier Wänden gegönnt – inklusive viel Ruhe und Entspannung. "Zwischen schlafen, kuscheln und essen haben wir heute nichts Spannendes gemacht", fasste der Rotschopf seinen Tag zusammen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer kleinen Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Oktober 2022 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im August 2022

