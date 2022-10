"Hatte Angst": Geburt von Heinz Hoenigs Baby war turbulent!

Heinz Hoenig (71) erlebte während der Geburt seines Babys bange Minuten! Im März verkündete der Schauspieler überglücklich, dass er und seine rund 33 Jahre jüngere Frau Annika ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Doch wie Heinz jetzt verriet, ging die Geburt mit einigen Pannen und Komplikationen einher...

Im Interview mit Frau im Spiegel erzählte der 71-Jährige von der turbulenten Geburt: Als das Paar auf dem Weg ins Krankenhaus war, sei zuerst ein Reifen an ihrem Auto geplatzt. Daraufhin habe eine Freundin sie in die Klinik gefahren. Doch auch dort nahm der Schrecken kein Ende. Rund 13 Stunden lang habe Annika in den Wehen gelegen, bis sie ihren Sohn endlich in den Armen halten konnte. Dann kam es zu Komplikationen: Die Plazenta der 37-Jährigen habe sich nicht abgelöst, weshalb sie zwei Liter Blut verlor. "Ich hatte unvorstellbare Angst um meine geliebte Frau", äußerte Heinz.

Inzwischen gehe es seiner Liebsten aber wieder gut. "Wir haben das schönste Geschenk nach all den schweren Stunden bekommen", schwärmte der Filmstar. Auf Instagram betonte er zudem: "Leben und Gesundheit sind keine Selbstverständlichkeit, daher sind wir umso dankbarer, dass alles gut gegangen ist!". Nun genieße das Paar erstmal die Kennlernzeit und ihr neues Leben als vierköpfige Familie.

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, September 2021

Augustin,Christian Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika

Augustin,Christian Heinz Hoenig mit seiner Ehefrau Annika

