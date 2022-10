Heiß! Megan Fox trägt ihre Haarpracht jetzt in feurigem Rot

Megan Fox (36) kann offenbar alles tragen! Die Schauspielerin ist für viele in Sachen Beauty und Fashion ein echtes Vorbild. In den vergangenen Jahren zeigte sich die Transformers-Darstellerin gerne wandelbar und experimentierfreudig. So begeisterte sie erst im Sommer mit frisch blondierten Haaren. Nun entschied sich die dreifache Mutter erneut für eine Typveränderung: Megan trägt ihre Mähne nun in einem feurigen Rot!

Beim Besuch der Time100 Gala in New York präsentierte die 36-Jährige ihren neuen Look der Öffentlichkeit. Zu ihrer strahlend roten Wallemähne wählte der Filmstar ein goldenes Abendkleid, welches mit einem hüfthohen Beinschlitz alle Blicke auf sich zog. Bei ihrem Make-up entschied sich Megan für dezent geschminkte Augen und einen tiefroten Lippenstift. Dieser setzte ihre neue Haarfarbe gekonnt in Szene.

Ihr Verlobter Machine Gun Kelly (32) putzte sich ebenfalls für das Event heraus. Der Musiker entschied sich für einen extravaganten Look in Lack-Optik: Zu seiner schwarzen Hose kombinierte er eine transparente Corsage und einen Bolero mit Handschuhen. Seine weißblonden kinnlangen Haare trug der Sänger zu einem Dutt hochgebunden.

Anzeige

Backgrid Machine Gun Kelly und Megan Fox, Oktober 2022

Anzeige

Backgrid Megan Fox und Machine Gun Kelly in New York, 2022

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly bei der Time100 Gala in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de