Ist "Bachelor in Paradise" überzeugender als "Der Bachelor"?

Die Datingshow-Stars sind begeistert von Bachelor in Paradise! Auf die Ausstrahlung einer Bachelor- oder Bachelorette-Staffel folgt "Bachelor in Paradise". In der Sendung versuchen ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer erneut ihr Liebesglück. Doch dann steht nicht nur eine Person im Mittelpunkt, die angehimmelt wird. Die Kandidaten können sich untereinander kennenlernen und Couples bilden. Promiflash hakte bei Karina Wagner (26) und Co. nach, welches Show-Konzept sie mehr überzeugt hat!

Karina lernte bei "Bachelor in Paradise" den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten Gustav Masurek (33) kennen und lieben. Inzwischen sind die beiden wieder getrennt, dennoch hält die Beauty viel von dem Format. "Die Stimmung ist eine ganz andere und es gibt nicht nur einen Mann, um den sich alles dreht!", meinte die 26-Jährige im Interview mit Promiflash. Ihr Ex Gustav stimmte ihr da zu: "'Bachelor in Paradise' war schon echt Premium."

Im Gegensatz zu Karina und Gustav sind Denise Hersing (26) und Lorik Bunjaku (26), die sich ebenfalls bei "Bachelor in Paradise" kennenlernten, noch zusammen. Was Denise an der Kuppel-Show besonders gefällt, ist, dass man jede Menge Zeit hat, sich kennenzulernen. Beim Bachelor müssen die Frauen immer darauf warten, ob sie zu einem Gruppen- oder Einzeldate eingeladen werden. Das sah auch Lorik so: "Da ist die Auswahl größer und man kann mehr Zeit miteinander verbringen. Dort lernt man sich eher richtig kennen."

RTL Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Lorik Bunjaku

Bachelor in Paradise, RTL Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

