Nach Heul-Clip: Maisie Smith und Max George küssen sich

Maisie Smith (21) und Max George (34) sind noch zusammen! Der The Wanted-Sänger und die Schauspielerin sind seit rund zwei Monaten ein Paar. Doch die Britin sorgte für große Verwirrung, als sie ein Video teilte, in dem die Beauty weinend zu sehen war. Ihre Fans vermuteten daraufhin, dass sich die zwei getrennt haben. Doch die neuesten Aufnahmen beweisen jetzt das absolute Gegenteil!

Via Instagram teilte der 34-Jährige eine Story, in der sich die zwei Turteltauben bei ihrer Community aus dem Flugzeug melden. "Wir sind wieder unterwegs", betitelte der Musiker den kurzen Clip. Demnach kann bei Max und Maisie von einem Liebes-Aus keinesfalls die Rede sein – die beiden küssen sich, bevor die Maschine abhebt.

Max' Ex-Freundin scheint allerdings von der Beziehung der beiden nicht sonderlich viel zu halten. Mit The Sun sprach Carrie Griggs über ihre Bedenken und verriet dabei: "Wenn ich mit Maisie sprechen würde, würde ich sie warnen: 'Schau dir an, was uns passiert ist, und lern daraus." Sie sei überzeugt, dass Max seine jetzige Partnerin betrügen würde.

Getty Images Sänger Max George im Dezember 2021

Instagram / maisiesmithofficial Max George und Maisie Smith im September 2022

Getty Images Max George, Sänger

