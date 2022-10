Heul-Clip: Haben sich Maisie Smith und Max George getrennt?

Ist zwischen Maisie Smith (21) und Max George (34) etwa schon wieder alles aus und vorbei? Erst vor rund zwei Monaten machte der The Wanted-Star öffentlich, dass er nur wenige Wochen nach der Trennung von seiner Freundin Stacey Griggs wieder in festen Händen sei. Seitdem zeigte er sich immer wieder total verliebt mit seiner neuen, zwölf Jahre jüngeren Flamme Maisie. Doch ist ihre Liebe, so schnell wie sie begonnen hat, auch schon wieder vorbei? Maisie zeigte sich nun zumindest heulend im Netz!

Auf TikTok veröffentlichte die 21-Jährige ein Video, in dem sie mehrere Clips zusammengefügt hat, in denen sie weint. "Du hast mich nicht verdient. Überhaupt nicht", schrieb sie dazu. In der Beitragsunterschrift erklärte sie allerdings: "Nichts als Glückseligkeit in diesen Tagen." Was genau Maisie ihrer Community mit diesem Post sagen will, ist ungewiss. Zwischen ihr und Max scheint aber alles in Ordnung zu sein. Der Sänger kommentierte das Video mit den Worten: "Meine ganze Welt, mein Engel." Zudem hat er ihren Namen noch in seiner Insta-Profilbeschreibung stehen und vor wenigen Stunden eine gemeinsame Story mit ihr hochgeladen.

Ganz abwegig wäre eine schnelle Trennung aber nicht gewesen. Immerhin hatte Max' Ex-Freundin Carrie Baker behauptet, dass seine vergangenen Beziehungen nahtlos ineinander übergingen. Das Model hatte die "East Enders"-Protagonistin sogar vor dem einstigen Strictly Come Dancing-Kandidaten gewarnt. "Wenn ich mit Maisie sprechen würde, würde ich sie warnen: 'Schau dir an, was uns passiert ist, und lern daraus'", hatte sie gegenüber The Sun erzählt.

