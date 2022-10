New-York-Reise: Gerda Lewis nahm mehrere Tausend Dollar mit!

Gerda Lewis (29) erfüllte sich einen großen Traum! Die einstige Bachelorette gewährt ihrer großen Fangemeinde in den sozialen Medien Tag für Tag Einblicke in ihr Leben – und dabei nimmt sie ihre Supporter auch immer wieder mit auf ihre Reisen. Vor einigen Tagen trat die Influencerin aber einen besonderen Trip an, denn sie verbrachte eine Woche in der beliebten Metropole New York City. Für den Urlaub nahm sie ein prall gefülltes Portemonnaie mit: Gerda flog mit superviel Bargeld im Handgepäck in die USA!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie viel Bargeld man während einer Reise nach New York City dabei haben sollte – und daraufhin teilte Gerda ihre eigene Erfahrung. "Ich hatte mehrere Tausend dabei", betonte die Beauty und erklärte genauer: "Aus dem Grund, weil meine Kreditkarte kaputt war. Aber grundsätzlich ist es vorteilhaft, dort alles mit Kreditkarte zu bezahlen."

Mit den mehreren Tausend Dollar Bargeld war es aber noch lange nicht getan – auch die anderen Aspekte von Gerdas New-York-Reise schlugen nämlich teuer zu Buche! "Das Hotel hat pro Person 1.600 Euro für sieben Tage gekostet", rechnete sie vor. Zudem habe sie für die Flüge noch mal 800 Euro hingeblättert – ein Sitzplatz mit extra Beinfreiheit und Aufgabegepäck noch nicht inklusive.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juli 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

