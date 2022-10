Dickenfeindlich? Taylor Swift musste Musikvideo bearbeiten

Das gab Konsequenzen für Taylor Swift (32)! Ihr aktuelles Album "Midnights" erschien erst vor wenigen Tagen und der Erfolg ist überwältigend. Die Songs geben tiefe Einblicke in die Gefühlswelt der Sängerin und auch in ihre Beziehung zu Joe Alwyn (31), obwohl sie diese Liebe weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushält. Doch eine Sache trübt jetzt den rekordverdächtigen Erfolg: Taylor war gezwungen, eine Szene aus einem Video zu entfernen!

Taylors neuer Song "Anti-Hero" wurde am 21. Oktober mit einem fünfminütigen Video veröffentlicht. Darin beschäftigt sie sich mit dem Thema Selbsthass und ist in einer Szene auf einer Waage zu sehen. Die Großaufnahme zeigt auf der Anzeige des Geräts nur das Wort Fett an. Wie Daily Mail berichtete, sorgte dieses Bild für jede Menge Ärger: Viele warfen der "Bad Blood"-Interpretin eine negative Einstellung gegenüber Übergewicht vor. Auf Twitter hielten sich die User nicht mit ihrer Kritik zurück: "Dicke Menschen sind fantastisch. Taylor Swifts Bilderwahl im 'Anti-Hero'-Video ist es nicht!" Der Clip wurde mittlerweile bearbeitet und die Aufnahme entfernt.

Im Netz stößt aber auch die Entscheidung, die entsprechende Szene zu entfernen, nicht nur auf Zufriedenheit. Ihre Unterstützer nehmen Taylor in Schutz und befürworten ihren Mut, sich zum Thema Körperbild zu äußern. Außerdem sehen sie darin vor allem eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Essstörung in der Vergangenheit.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, Oktober 2021

Getty Images Taylor Swift im September 2022

