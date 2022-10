Diss gegen Selena Gomez? Britney Spears bezieht Stellung

Britney Spears (40) spricht Klartext! Seit dem Ende ihrer Vormundschaft sorgt die Pop-Prinzessin immer wieder mit kryptischen Postings für Verwirrung bei den Fans. Erst am Mittwoch echauffierte sie sich im Netz darüber, dass einige Frauen sich ständig über die Freizügigkeit von anderen beschweren, obwohl sie sich in ihren Musikvideos ähnlich präsentieren. Einige User glaubten, dass die Sängerin damit Selena Gomez (30) gemeint haben könnte. Jetzt äußerte sich Britney erneut zu ihrem Beitrag: Wollte sie wirklich gegen ihre Freundin schießen?

Auf Instagram veröffentlichte die 40-Jährige vor wenigen Stunden ein Posting, das sie mittlerweile schon wieder gelöscht hat. In der Bildunterschrift darunter bezog sie Stellung. "Was ich gesagt habe, hatte überhaupt nichts mit einer bestimmten Person zu tun", stellte Britney klar und fügte hinzu: "Es war eindeutig ein Thema, mit dem sich alle Frauen auseinandersetzen müssen." Offenbar herrschen zwischen Sel und der "Toxic"-Interpretin also keine Unstimmigkeiten.

Dass Britney und die 30-Jährige schon seit Jahren befreundet sind, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Sie hatte Sel im Juni sogar zu ihrer Hochzeit eingeladen! Nach den Feierlichkeiten hatte die Blondine in den höchsten Tönen von ihr geschwärmt. "Du bist so ein besonderer Mensch und ich musste dieses Bild einfach teilen", schrieb sie zu einem Foto der beiden.

Selena Gomez

Britney Spears

Selena Gomez

