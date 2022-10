Schießt Britney Spears mit diesem Post gegen Selena Gomez?

Britney Spears (40) scheint ganz schön sauer auf Selena Gomez (30) zu sein. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft macht die Musikerin ihrem Ärger über das Verhalten ihrer Familie im Netz immer wieder lautstark Luft. So erzählte sie vor wenigen Wochen beispielsweise, dass ihre Mutter Lynne sie einst heftig ohrfeigte. Nun hatte die Blondine offenbar etwas an einer ihrer Freundinnen auszusetzen. Britney schien scharf gegen Selena Gomez zu schießen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 40-Jährige am vergangenen Dienstag einen Schnappschuss, auf dem sie in einem knallroten Bikini posiert. Für Aufmerksamkeit sorgte jedoch eher die Bildunterschrift, denn Britney schien Kritik an der Only Murders in the Building-Darstellerin zu üben. So schrieb die "Toxic"-Interpretin, dass sie es wirklich unverschämt finde, wenn Frauen kritisieren, dass sich andere freizügig im Netz zeigen. Immerhin würden sich die Künstlerinnen in ihren Musikvideos ähnlich präsentieren. Sie fuhr fort, dass diese Art von Musikerinnen für sie "Heuchlerin" seien.

Obwohl die Sängerin niemanden namentlich nannte, vermuteten viele Fans, dass Britney sich in ihrem Post auf eine Rede der 30-Jährige aus dem Jahr 2016 bezog. "Du hast völlig missverstanden, was Selena gesagt hat und das irgendwie persönlich genommen. [...] Nicht alles dreht sich um dich", kommentierte beispielsweise ein User. Offenbar sah die US-Amerikanerin ihren Fehler wenig später auch ein, denn mittlerweile hat sie ihre Bildunterschrift in drei Rosen-Emojis geändert.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2022

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

