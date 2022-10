Ex Chris ist dabei: Schaut Eva Benetatou "The Real Life"?

Was sagt Eva Benetatou (30) dazu? Im vergangenen Jahr durften der Realitystar und Chris Broy (33) ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Doch bevor der kleine George das Licht der Welt erblicke, trennten sich die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer. Seitdem herrscht hin und wieder dicke Luft zwischen dem einstigen Paar. Jetzt steht Chris für The Real Life - #nofilter vor der Kamera – verfolgt auch Eva das neue Reality-TV-Format ihres Ex?

In einem Q&A stand Eva ihren Fans auf Instagram Rede und Antwort: So interessierte es einen Follower, ob auch die TV-Bekanntheit das neue Format ihres Ex schaut! "Ja, klar schaue ich 'The Real Life - #nofilter' – also nur das, was mich interessiert, [...] aber hauptsächlich wegen meines Kindes." Auch stört es Eva nicht, dass es in der Show um ihren gemeinsamen Sohn geht: "Er gehört nun mal auch zum Leben seines Vaters."

Trotz ihres gemeinsamen Nachwuchses verstehen sich Chris und Eva heute eher schlecht: "Wir haben kein freundschaftliches Verhältnis. Wenn George nicht da wäre, hätten wir überhaupt keinen Kontakt", offenbarte Chris in "The Real Life - #nofilter".

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / chris_broy Chris Broy, Influencer

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

