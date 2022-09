Eva Benetatou überzeugt: Ex Chris und Jenni Riili ein Paar!

Evanthia Benetatou (30) äußert sich zu den Spekulationen! Die einstige Bachelor-Kandidatin war mit Chris Broy (33) verlobt – gemeinsam haben sie sogar einen Sohn. Doch noch vor der Geburt und knapp nach seiner Kampf der Realitystars-Teilnahme beendeten sie ihre Beziehung. Fans vermuteten, dass ein Flirt mit seiner Mitstreiterin Jenefer Riili der Grund gewesen sein könnte. Nun ist Chris auch wieder vergeben – etwa an Jenni? Eva hat eine klare Meinung dazu!

In ihrer Instagram-Story stellte sie sich den Fragen ihrer Follower. Da wurde auch wieder ihr Verflossener und Jenni zum Thema. "Chris erwähnt dich als Nicht-Partnerin, aber Fragen zu Jenni R. werden ignoriert", stellte ein User fest – Evas Reaktion? "Ich wollte es nicht weiter groß machen das Thema, aber offensichtlich ist es euch selbst aufgefallen. Also könnt ihr euch ja alle die Antwort selbst denken", schrieb sie dazu. Für sie scheint also festzustehen: Chris und Jenni sind zusammen.

Denn auch schon vor wenigen Wochen meldete sich Eva zu Chris' neuen Beziehung zu Wort und meinte: "Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass mir des Öfteren zu Ohren gekommen ist, es sei Jenefer R. – wenn dem so ist, dann hat mich mein Bauchgefühl von Anfang an ja nicht getäuscht." Von nun an wolle sie aber nicht mehr darüber reden und bat ihre Follower darum, solche Fragen nicht mehr zu stellen.

Instagram / chris_b.___ Chris Broy und Eva Benetatou

Instagram / jenefer_riili TV-Bekanntheit Jenefer Riili

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

