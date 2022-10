Große Erleichterung: Georgina Fleurs Tochter geht es besser

Georgina Fleur (32) kann langsam wieder aufatmen. Die einstige Bachelor-Kandidatin wurde vor knapp einem Jahr zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrer Tochter lebt sie in Dubai und lässt ihre Follower oft an ihrem Alltag teilhaben. Vor wenigen Tagen wurde es aber ruhiger auf dem Account der Influencerin. Der Grund: Ihrem Kind ging es nicht gut und die Reality-TV-Bekanntheit war in Sorge. Doch jetzt herrscht große Erleichterung: Georginas Tochter geht es wieder besser!

In ihrer Instagram-Story gab die 32-Jährige ein Gesundheitsupdate zu ihrem Nachwuchs. "Heute Nacht war der absolute Horror, wir haben gar nicht geschlafen. Alle zwei Stunden war sie wach, hat gewimmert, hatte Fieber", berichtete Georgina zunächst. Inzwischen habe sich die Kleine aber wieder erholt. "Jetzt heute Morgen ist es besser. Sie hat jetzt das Schlimmste überstanden nach meinem Gefühl", freute sie sich. Ganz über den Berg sei ihre Tochter zwar noch nicht, doch beim Spielen könne sie sich von ihrer Krankheit ablenken.

Dass sie ihr Leben ganz nach ihrem Spross ausrichtet, hatte Georgina schon mehrmals bewiesen. Erst vor wenigen Tagen erzählte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin, dass sie für die Kleine auch ihr Umfeld neu geordnet hat. Sie habe sich von Freunden und Bekannten verabschiedet, die ihr gegenüber "nicht korrekt waren und dann auch keine Rücksicht auf das Baby genommen haben".

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im August 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer kleinen Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

