Hailey Biebers Ex Shawn Mendes: Spritztour mit Justin Bieber

Zwischen Justin Bieber (28) und Shawn Mendes (24) herrscht offenbar kein böses Blut! Nachdem die Liebe von Justin und seiner Hailey (25) Ende 2015 auseinanderging, fing das Model zwei Jahre später eine Romanze mit dem Popsänger Shawn an. Die hielt aber nur kurz, denn Mitte 2018 kehrte die Beauty wieder zurück zu ihrem Ex Justin. Einen weiteren Monat später verlobten sie sich und gaben sich im gleichen Jahr das Jawort. Und Shawn? Der pflegt anscheinend immer noch Kontakt zu den Biebers, aber diesmal nicht etwa zu Hailey, sondern zu ihrem Mann Justin!

Am Abend des 26. Oktobers verließen die beiden Sänger Mail Online zufolge gemeinsam einen Gottesdienst in Beverly Hills. Es tauchten mehrere Aufnahmen auf, die zeigen, wie die Musiker in Justins pfirsichfarbenen Lamborghini Urus einsteigen und den Paparazzi davonbrausen. Justin war für einen Kirchgang ungewöhnlich gemütlich bekleidet – er trug einen grauen Jogginganzug, den er mit einer pinken Mütze und weißen Sneakers kombinierte.

Erst Mitte Oktober bewies Hailey, dass auch sie die Verflossenen ihres Mannes akzeptiert – trotz der angeblichen Gerüchte um eine Erzfeindschaft mit ihrer Vorgängerin Selena Gomez (30). Ein gemeinsamer Schnappschuss der beiden sorgte für weltweite Schlagzeilen. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte ein Insider zu wissen, was es mit dem Foto der beiden auf sich hatte: "Sie sind beide darüber hinweg und leben ihr eigenes Leben. Sie wollten der Welt zeigen, dass es kein Beef gibt und auch kein böses Blut mehr zwischen ihnen fließt."

ActionPress Justin Bieber im Oktober 2022

ActionPress Shawn Mendes steigt in den Lamborghini von Justin Bieber ein

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

