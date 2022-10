Auf Event: Hailey Bieber und Selena verstanden sich gut!

Hailey Bieber (25) und Selena Gomez (30) kamen offenbar bestens miteinander klar! Selena hatte bis 2018 eine jahrelange On-off-Beziehung mit Justin Bieber (28) geführt – danach verliebte er sich in Hailey, die er kurz darauf heiratete. Seitdem kursieren Gerüchte darüber, dass die Frauen sich nicht ausstehen können. Mit einem gemeinsamen Foto auf einer Veranstaltung sorgten die beiden nun für Aufregung. Und tatsächlich soll zwischen Hailey und Selena auf dem Event alles entspannt gewesen sein!

Die Powerfrauen trafen am Samstagabend bei der Academy Museum Gala in Los Angeles aufeinander. Eine Quelle berichtete gegenüber ET, dass die zwei entspannt gewesen seien – beide haben nämlich weitergemacht und seien sehr glücklich in ihrem Leben. Mit dem gemeinsamen Foto möchten sie wohl eine besondere Message verbreiten: "Sie wollten der Welt zeigen, dass es keinen Streit und keine negativen Gefühle mehr zwischen ihnen gibt", plauderte der Insider aus.

Auch Justin soll sich sehr über das harmonische Verhältnis von seiner Ehefrau und seiner Verflossenen freuen. "Justin ist sehr glücklich über der Tatsache, dass sie alle weitermachen können und dass es friedlich zwischen allen ist", ergänzte der Informant.

Getty Images Justin und Hailey Bieber, April 2022

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala 2022

