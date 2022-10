Knutscht Wotan Wilke Möhring hier mit seiner neuen Freundin?

Wotan Wilke Möhring (55) scheint aktuell auf Wolke sieben zu schweben. Schon seit einigen Monaten gibt es immer wieder Gerüchte, dass der Schauspieler nach der Trennung von seiner Freundin Cosima Lohse wieder in festen Händen ist. So soll er bereits zu Moritz Bleibtreus (51) Hochzeit im vergangenen Juli in weiblicher Begleitung erschienen sein. Zudem habe er seine Liebste in Form einer Widmung in seiner Biografie erwähnt. Nun wurde Wotan beim Knutschen mit seiner angeblichen neuen Freundin gesehen.

Wie RTL nun berichtet, wurden der 55-Jährige und seine neue Flamme jetzt beim Turteln gesehen. Bei der neuen Frau an seiner Seite soll es sich um die Regieassistentin Anna Moszczynski handeln, die er am Set des Netflix-Films "Freaks – Du bist eine von uns" kennengelernt haben soll. Augenscheinlich können die beiden auch kaum die Finger voneinander lassen, denn Wotan und die 24-Jährige küssen sich immer wieder liebevoll, wie auf einigen Aufnahmen zu sehen ist, die dem Sender vorliegen.

Selbst die Kinder des "Das perfekte Geheimnis"-Darstellers hat Anna anscheinend bereits kennengelernt. Auf einem der Schnappschüsse scheint die Filmschaffende nämlich mit einer von Wotans Töchtern zu sprechen. Eine Beziehung haben bisher allerdings weder die 24-Jährige noch der Schauspieler offiziell bestätigt.

Getty Images Wotan Wilke Möhring in Köln

Instagram / wotanwilke Wotan Wilke Möhring mit zwei seiner Kinder

Getty Images Wotan Wilke Möhring, Schauspieler

