Kourtney Kardashian hatte bei ihrer Hochzeit einen Blackout!

Kourtney Kardashian (43) plaudert über pikante Details ihrer Las-Vegas-Hochzeit. Im Mai dieses Jahres überraschten die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und ihr Partner Travis Barker (46) ihre Fans mit tollen Neuigkeiten: Sie haben sich spontan in Las Vegas getraut. Wie sich nun herausstellte, ist es auf der Feier wohl feuchtfröhlich zugegangen: Kourtney verriet jetzt, dass sie während ihrer Hochzeit einen Blackout hatte!

"Ich schätze, was in Vegas passiert, bleibt nicht immer in Vegas. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", erzählte die 43-Jährige in der aktuellen Folge von "The Kardashians". Die spontane Hochzeit mit ihrem Liebsten habe ein unerwartetes Ende genommen. "Ich musste mich danach übergeben und zog mein Oberteil aus und knöpfte meine Hose auf. Ich musste durch das Hotel zurücklaufen, während eine Million Leute Fotos von mir machten", erinnerte sich die Unternehmerin.

Sie gestand, dass sie nach der Zeremonie einen Blackout hatte und nur dank des Hochzeitsvideos wisse, was alles passiert ist. "Ich habe mich nicht einmal daran erinnert, dass Elvis für mich gesungen hat. Wir sind zum Traualtar geschritten und ich erinnerte mich einfach nicht. Ich wusste nicht mehr, dass ich einen Blumenstrauß hatte", erklärte die dreifache Mutter.

Anzeige

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit, Mai 2022

Anzeige

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian, Mai 2022

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de