Mit Nicole Scherzinger: Die TV-Show "MTV Cribs" ist zurück!

Tolle Neuigkeiten für alle Fans des TV-Klassikers "MTV Cribs"! Das beliebte US-Format des Senders MTV flimmerte Anfang der 2000er-Jahre über die Fernsehbildschirme – und feierte auch in Deutschland große Erfolge: Im Rahmen der Show öffneten damals zahlreiche Stars wie 50 Cent (47), Travis Barker (46) und Co. die Türen zu ihren riesengroßen Häusern und gewährten somit Einblicke in ihr Privatleben. Jetzt gehen die Haustouren in eine neue Runde: Die Sendung "MTV Cribs" feiert ihr Comeback – und auch dieses Mal sind hochkarätige Promis am Start!

Laut eines Berichts von TMZ dürfen sich die US-amerikanischen Fans schon jetzt auf die neuen Folgen freuen: Die neuen Ausgaben von "MTV Cribs" laufen nämlich schon ab dem 27. Oktober in den USA im TV. Natürlich werden auch in den neuen Folgen wieder viele Stars durch ihre Häuser führen – und zwar unter anderem die Pussycat Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger (44): Die Musikerin wird ihre Luxus-Immobilie zeigen, die direkt am Sunset Strip in Kalifornien gelegen ist.

Aber damit nicht genug! Neben Nicole werden auch viele weitere Promis mit dabei sein: Beispielsweise werden auch das US-amerikanische Model Olivia Culpo (30) und der Profi-Basketballer Dwight Howard die Pforten zu ihren Anwesen öffnen. Wann die neuen Episoden in Deutschland zu sehen sein werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Getty Images Nicole Scherzinger, September 2022 in Mailand

Getty Images Nicole Scherzinger bei dem amfAR-Event, Filmfestspiele Venedig 2021

Getty Images Olivia Culpo beim Unicef-Maskenball in West Hollywood im Oktober 2019

