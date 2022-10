Nach zwei Jahren: Ist "Bauer sucht Frau"-Jürgen vergeben?

Ist Jürgen wieder in festen Händen? 2019 suchte der Thüringer bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe – allerdings ohne Erfolg: Er kam zwar mit seiner Hofdame Kerstin zusammen, doch die Liebe scheiterte nur kurz nach der Sendung. Danach datete er seine Bewerberin Corinne, die er eigentlich beim Scheunenfest wegen ihrer Hunde nach Hause geschickt hatte. Das war letztendlich auch der Grund, wieso ihre Beziehung Anfang 2020 in die Brüche ging. Hat Jürgen jetzt wieder eine neue Frau in Aussicht?

Der RTL-Bauernreporter Ralf besuchte den Witwer auf seinem Hof und erfuhr, dass er Anfang des Jahres die 53-jährige Ricarda kennengelernt hat. Sie hatte ihn damals im Restaurant gesehen und zwei Tage später auf Social Media angeschrieben. "Mir gefällt, dass er so authentisch ist. Das hat mir im Fernsehen damals gefallen", schwärmte die Justizbeamtin. Sie hat auch schon Jürgens Enkelkinder kennengelernt. Sein Enkelsohn und seine Enkeltochter haben sogar auf ihre Schildkröten aufgepasst, als sie für längere Zeit nicht da war. Trotzdem ist der Funke letztendlich nicht übergesprungen. "Das ist keine Partnerschaft, keine Liebe – befreundet zu sein, ist mir wichtiger als alles andere", betonte der Bio-Bauer.

In der Vergangenheit hat Jürgen mit mehreren Frauen geschrieben – ein Treffen kam aber nie zustande. "Das ist immer alles so weit weg. Magdeburg, Saarbrücken. Auch für eine Tasse Kaffee sich dazwischen zu treffen... Sie wohnt halt in Eisenach. Fünf Minuten, dann bin ich dort", erklärte der einstige Kuppelshow-Kandidat bezüglich Ricarda.

