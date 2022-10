Gruselig: Kourtney Kardashian ist voll im Halloween-Modus!

Kourtney Kardashian (43) ist bereits in Grusel-Stimmung. Der Realitystar ist bekannt für seine extravaganten Dekorationen. So schmückt die Beauty bei jeder Festlichkeit ihr Haus prachtvoll. Bereits zu Weihnachten postete Kourtney ein paar Einblicke in ihr Wohnzimmer, welches mit glitzernden Weihnachtsbäumen gefüllt war. Passend zur schaurigen Jahreszeit dekorierte sie ihr Haus in einem Grusel-Look. Das Endergebnis teilte sie jetzt mit ihren Fans.

Auf Instagram postete der Keeping up with the Kardashians-Star eine Fotoreihe ihrer Halloween-Vorbereitungen. Auf den Bildern sieht man Kourtney in einem schwarzen Leder-Look. Dazu kombiniert die 43-Jährige ein durchsichtiges Top und schwarze Lederstiefel. Im Hintergrund zeigt Kourtney bereits ein Teil ihrer Halloween-Deko: Weiße Spinnenweben und Fledermäuse hängen von ihrer Decke herunter. Auf einem anderen Foto ist der Eingang ihres Hauses zu erkennen, vor dem zwei gruselige Skelette stehen. Auch Kekse backen steht bei ihr auf der Liste, so zeigte Kourtney ihr Gebäck in Fledermaus-Form.

Auch ihr Liebster Travis Barker (46) durfte Teil ihrer Halloween-Planung sein. Das verheiratete Paar schmuste zusammen auf etwas außergewöhnliche Weise im Bett, denn beide trugen dabei ein Skelett-Kostüm. Mit ihrem Post macht sie auch ihren Fans Stimmung auf das schaurige Event. "Die Königin von Halloween ist da", kommentierte ein Fan.

Instagram / kourtneykardash Halloween-Deko bei Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Kostüm

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Halloween-Look

