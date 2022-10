Süße Aufnahme: Bushido kuschelt mit seiner kleinen Tochter

Bushido (44) geht in seiner Vaterrolle offenbar total auf! Der Rapper und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) geben ihren Fans immer mal wieder kleine Einblicke in ihren Alltag. So ist ihre Community meistens up to date, wenn es um ihren Umzug nach Dubai oder das Familienleben mit acht Kindern geht. Nun ließ das Paar seine Follower an einem besonders niedlichen Vater-Tochter-Moment teilhaben!

Anna-Maria teilte in ihrer Instagram-Story eine Aufnahme, auf der Bushido mit einem der Drillinge zu sehen ist. Laut der Schnullerkette am Lätzchen des Babys handelt es sich dabei um Leonora. Der Musiker hält die Kleine liebevoll auf seinem Arm und winkt ihr zu – Leonora schaut verträumt in die Ferne.

Dass Anna-Maria und Bushido Vollbluteltern sind, ist kein Geheimnis. Die Beauty könnte sich sogar vorstellen, noch ein weiteres Baby zu bekommen: "Ich denke, das war's noch nicht. Ich will auch keins mehr. Es reicht. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch eins kriegen", plauderte sie in ihrer Dokuserie "Bushido – RESET" aus.

Instragam / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen Leonora, Amaya und Naima

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Leonora

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

