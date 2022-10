Unglaublich: So groß sind Tanja Szewczenkos Zwillinge schon

Tanja Szewczenkos (45) Kinder hören einfach nicht auf zu wachsen. Vergangenes Jahr im April durften die ehemalige Profisportlerin und ihr Mann Norman Jeschke (43) ihre beiden Söhne Leo und Luis auf der Welt begrüßen. Seitdem lässt die Schauspielerin ihre Community stets an der Entwicklung der Zwillinge teilhaben. Offenbar machte das Duo in den vergangenen Monaten einen ordentlichen Satz: In einem neuen Video ist zu erkennen, wie groß Tanjas Söhne inzwischen sind.

In ihrer Instagram-Story teilte die Ex-Alles was zählt-Darstellerin nun einen Clip, in dem Leo und Luis in ihrem frisch gemachten Bett umhertollen. Lachend springen die beiden Knirpse umher oder wälzen sich auf den Decken und Bettlaken. Dabei fiel den Fans besonders auf, wie groß Tanjas Zwillinge in den vergangenen Monaten geworden sind. Offenbar dreht sich bei dem Duo im Moment alles um das Thema Erkundung und Entdeckung, denn vor wenigen Tagen postete die dreifache Mama einen Clip, den sie mit den Worten "Unsere Jungs in der Selbstfindungsphase. Manchmal braucht’s keine Worte!" versah.

Anschließend wandte sich die 45-Jährige dann noch an ihre Community und begann einige Fragen der Fans zu beantworten. So wollte ein Follower beispielsweise wissen, ob sich die beiden Jungs beim Schlafen nicht gegenseitig aufwecken würden. "Mittlerweile ja. Die ersten zehn Monate war es kein Problem. [...] Als sie sich immer mehr bewegten, ging es nicht mehr", stellte sie klar.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und ihre Familie im Oktober 2022

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko Zwillinge im Oktober 2022

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Ex-Profisportlerin

