XXL-Rosenstrauß: Ekat Leonova wird von Freund überrascht!

So einen Mann wünscht sich vermutlich jede Frau. Für Ekaterina Leonova (35) könnte es aktuell nicht besser laufen. Erst im August bekam die Profitänzerin nach 15 Jahren endlich die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Außerdem verkündete Ekat vor wenigen Tagen, dass sie wieder in einer festen Beziehung ist. Wer der glücklich ist, behält die Beauty aber vorerst für sich. Doch der Glückliche muss ziemlich verliebt in die Brünette sein, immerhin bescherte er ihr jetzt eine süße Überraschung.

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige nun ein Video von einem XXL-Rosenstrauß, der in ihrem Hotelzimmer auf sie wartete. "Wenn man vom Training ins Hotelzimmer zurückkommt", schreibt die Tänzerin, die aktuell mit Bastian Bielendorfer (38) für die Let's Dance-Tour trainiert, überglücklich dazu. Von wem die Blumen sind, verrät Ekat nicht, dennoch ist es naheliegend, dass die Überraschung von ihrem Liebsten kommt.

Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude, den die gebürtige Russin hat. Vor wenigen Tagen bereitete sie ihren Fans allen Grund zur Freude: "Alte Liebe rostet nicht, sie reift, deshalb gehen wir jetzt auf die große 'Lets Dance'-Tour", verrieten sie und ihr Tanzpartner Basti.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin von "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Tanzpaar

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

