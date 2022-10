"Anders als vorher": Angelina Pannek zeigt After-Baby-Body!

Angelina Pannek (30) hat bereits zwei Schwangerschaften hinter sich! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Sebastian Pannek (36) durften vor wenigen Wochen ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Nach seinem zweijährigen Sohn bekam das Paar ein kleines Mädchen. Ein paar Wochen nach der Geburt präsentierte die Mutter jetzt ihre Figur in den sozialen Medien: Angelina gab ein Update zu ihrem After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story teilte Angelina nun einen kurzen Clip, in dem sie in einem lavendelfarbenen Bikini am Pool sitzt und die Haut an ihrem Bauch zeigt. "Es hat sich schon super zurückgebildet", betonte die stolze Zweifach-Mama und fügte hinzu: "Aber natürlich ist es anders als vorher." So ganz zufrieden ist die Influencerin mit ihrem After-Baby-Body also wohl noch nicht. "Ich glaube, den Rest muss ich jetzt mit Sport schaffen", meinte sie nämlich.

Erst vor wenigen Tagen hatte Angelina ihren Fans erzählt, dass sie ihr Sportprogramm wieder aufgenommen hat – und das nach einer ziemlich langen Pause. "Ich habe mal nachgeschaut, mein letztes Mal Sport ist zweieinhalb Jahre her. Zwei Schwangerschaften später lege ich jetzt wieder los", hatte die Familienmutter auf der Fotoplattform verkündet.

SplashNews / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Reality-TV-Stars

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

