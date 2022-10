Behati Prinsloo teilt seltenes Halloween-Video ihrer Tochter

Behati Prinsloo (34) lenkt sich mit ihren Kindern ab! Erst kurze Zeit nach der Bekanntgabe ihrer dritten Schwangerschaft crashte Adam Levine (43) das erneute Familienglück. Ihr Ehemann soll Affären gehabt und anderen Frauen anzügliche Textnachrichten geschickt haben. Zum Glück ist das Model trotzdem in bester Gesellschaft und postet ab und zu kleine Einblicke in das Leben mit ihren Kindern. Am Mittwoch teilte Behati einen seltenen Blick auf eine ihrer Töchter in einem Halloweenkostüm!

Behati und ihre Töchter sind schon in Halloween-Stimmung! In einem Clip in ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige einen kurzen Blick auf eines ihrer Kinder in einem gruseligen Kostüm. Als Wednesday Addams aus der "Addams Family" verkleidet, läuft das kleine Mädchen eine Treppe hinunter. Wie in dem Kultfilm aus dem Jahr 1991 fällt vor ihr eine Gummi-Hand die Stufen hinab. Sie trägt das klassische Outfit von Wednesday: Eine schwarze Perücke mit Zöpfen, schwarze hohe Socken und ein Kleid mit weißem Hemdkragen.

Die junge Mama suchte bereits in der vergangenen Woche passende Kostüme für den schaurigen Tag aus. Ein Foto aus ihrer Instagram-Story hatte ebenfalls eines ihrer Kinder in einem zuckersüßen Fledermauskostüm gezeigt. Auch das Model schreckte vor keiner Verkleidung zurück. Anfang dieser Woche zeige sie sich in einem Schnappschuss mit einer Sichel, einer Halloween-Maske und blutbespritzten Schuhen.

