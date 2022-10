Drogensucht: Deshalb schwankte Matthew Perrys Körpergewicht

Matthew Perry (53) gewährt einen ehrlichen Einblick in seine dunkle Vergangenheit! Mit dem Serienhit Friends wurde der kanadisch-amerikanische Schauspieler in den 90er-Jahren weltberühmt. Während er als Chandler Bing über die Bildschirme flimmerte, beschäftige den TV-Star im privaten Leben ein ganz anderes Drama: Matthew war jahrelang alkohol- und schmerzmittelabhängig. Nun behauptete er, dass man das auch an seinen Gewichtsschwankungen ablesen konnte!

In einem Auszug aus seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", spricht der 53-Jährige ganz offen über seine Alkohol- und Drogensucht. Dabei erklärte er auch, dass man anhand seines Körpergewichtes erkennen konnte, wonach er zum entsprechenden Zeitpunkt süchtig war. "Man kann die Entwicklung meiner Sucht nachvollziehen, wenn man mein Gewicht von Staffel zu Staffel misst. Wenn ich dick war, war es Alkohol. Wenn ich dünn war, waren es Pillen. Wenn ich einen Ziegenbart hatte, waren es viele Pillen", offenbarte Matthew.

Wie satt er seine Sucht hatte, zeigt sich vor allem darin, wie viel Geld Matthew in seine Genesung gesteckt hatte. "Ich schätze, dass ich insgesamt mehr als neun Millionen dafür ausgegeben habe, um wieder trocken zu werden", enthüllte er und fügte hinzu, dass er sich damals rund 15 Mal in eine Entzugsklinik einweisen ließ.

