Matthew Perry offenbart: So teuer war sein Alkoholentzug

Matthew Perry (53) spricht über intime Details! Als Chandler Bing wurde der Schauspieler in der Serie Friends in den 90er-Jahren weltberühmt. Was viele Fans lange nicht wusste: Der US-Amerikaner war jahrelang alkohol- und schmerzmittelabhängig. In seinen Memoiren thematisierte Matthew diese Phase seines Lebens ganz offen – was ihm alles andere als leicht fiel. Jetzt äußerte er sich auch dazu, wie teuer seine vielen Behandlungen insgesamt waren.

Insgesamt habe er sich 15 Mal in eine Entzugsklinik einweisen lassen, erzählte Matthew in einem Interview mit der Zeitung New York Times. "Ich schätze, dass ich insgesamt mehr als neun Millionen dafür ausgegeben habe, um wieder trocken zu werden", enthüllte er in dem Gespräch. Ebenso verriet er, dass er gerade die 18-Monats-Marke geknackt habe – seit anderthalb Jahren sei er inzwischen clean.

Lange sei unklar gewesen, ob er den Kampf gegen die Sucht überleben würde, hatte Matthew kürzlich in einem Interview mit People betont. "Ich wurde an eine sogenannte ECMO-Maschine angeschlossen, die die gesamte Atmung für Herz und Lunge übernimmt", hatte er seine düstersten Stunden in dem Gespräch geschildert.

Getty Images Der "Friends"-Cast

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Rachpoot/GiGi/MEGA Matthew Perry, Schauspieler

