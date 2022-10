Ekat & Basti Bielendorfer freuen sich auf "Let's Dance"-Tour

Ekaterina Leonova (35) und Bastian Bielendorfer (38) gehen auf große Tour. Die Profitänzerin und der Comedian nahmen an der aktuellen Staffel von Let's Dance teil. In der neunten Liveshow war dann allerdings Schluss: Die Tanzperformance der beiden entsprach nicht den Erwartungen der Jury und bekam zu wenig Punkte. Trotzdem waren Ekat und Basti mehr als zufrieden mit ihrem Auftritt. Die Fans der beiden können sich nun freuen: Sie werden erneut gemeinsam das Tanzbein schwingen.

Ekat kündigte auf Instagram an: "Alte Liebe rostet nicht, sie reift, deshalb gehen wir jetzt auf die große 'Lets Dance'-Tour." Die Fans dürfen sich auf einige Auftritte des Paares freuen: "Wir kommen zu 11 Shows von 22 und freuen uns schon riesig darauf, wieder 'den Nachbrenner der Arschrakete zu zünden und alles zu geben, was wir haben' (Zitat von Basti), was nicht viel ist." Doch das sei egal, erklärte die Tänzerin, denn es werde episch werden.

Auch die Fans sind von dieser Ankündigung mehr als begeistert. "Ich freue mich soooooo wahnsinnig doll auf euch!!!!!!!!! Ich wünsche mir einen Charleston", schreibt ein Fan und äußerte dabei gleich einen Tanzwunsch. "Mein Dreamteam, hab euch vermisst. Habt ganz viel Spaß und genießt die Tour!", wünscht ihnen ein anderer Follower.

Instagram / ekatleonova Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova, Oktober 2022

Instagram / ekatleonova Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova, Oktober 2022

Instagram / bielendorfer Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer, Juni 2022

