Insider: Das steckt hinter Prinz Harrys Buchtitel "Spare"!

Wieso nannte Prinz Harry (38) seine Memoiren gerade so? 2020 legte er gemeinsam mit seiner Gattin Herzogin Meghan (41) seine royalen Aufgaben nieder – so soll es letztlich zum Bruch mit der britischen Königsfamilie gekommen sein. Ein Ende des Zwistes ist in naher Zukunft wohl nicht absehbar, denn Harry bringt im nächsten Jahr seine Memoiren raus. Der Titel des Buches lautet "Spare" – was zu Deutsch "Ersatz" bedeutet. Was genau steckt eigentlich dahinter?

Ein Insider behauptete gegenüber Daily Mail nun mehr zu wissen. Mit dem Buchtitel wolle der 38-Jährige der Welt zeigen, dass er in seiner Zeit im britischen Königspalast "viel durchgemacht" habe. Anderseits wolle der Vater von Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) aber beweisen, dass er "alles andere" als der Ersatz seines Bruders Prinz William (40) sei. Laut dem Informanten sei es von Harry eine bewusste und "provokative Entscheidung" gewesen, sein eigenes Schriftstück "Spare" zu nennen.

Die Quelle erklärte aber auch, dass der Prinz sich mit seinem Buch keinesfalls als Opfer darstellen wolle: "Die Verwendung des Titels steht für Macht und Stärke." Die Veröffentlichung seiner Memoiren sei Harrys ganz persönliches "mächtiges Werkzeug", was dem Leser mit dem Titel und dem schlichten Cover klargemacht werden soll.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry in Düsseldorf 2022

