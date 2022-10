Jennifer Lopez: Die Geheimnisse ihres jugendlichen Aussehens

Wieso sieht Jennifer Lopez (53) trotz ihres hohen Alters immer noch so unverschämt gut aus? Wenn man sich Bilder der vergangenen Jahre anschaut, scheint es fast so, als würde der Megastar optisch einfach nicht älter werden. Doch von nichts kommt nichts. J.Lo soll eine Gesundheitsfanatikerin sein, die einiges für ihren Body auf sich nimmt, damit sie ihn in Form halten kann. Das tut die "Jenny From The Block"-Interpretin, um sich in Schuss zu halten!

Auf Instagram verriet Jennifer am Donnerstag das Geheimnis ihrer Schönheit: Man sollte ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen! Acht Gläser Wasser trinke sie tagtäglich. Auf Alkohol verzichte die "Marry Me"-Darstellerin laut Mail Online fast gänzlich. Stattdessen setze sie auf Sport Drinks der Marke "BodyArmour", für die die 53-Jährige sogar als Sprecherin fungiert.

Für einen schönen Hintern empfiehlt die Beauty Mail Online zufolge eine Po-Straffungscreme, die Guaranasamen-Extrakt und das kraftvolle rosa Pfeffer Slim enthält. Hinter der Creme soll laut J.Lo eine echte Wissenschaft stecken. Denn der Extrakt aus Guaranasamen stammt von einer Kletterpflanze aus der Familie der Sapindaceae, die im Amazonasbecken beheimatet und besonders in Brasilien verbreitet ist. Das Pink Pepperslim in der Salbe soll in der Lage sein, zu verhindern, dass sich Fettpolster bemerkbar machen.

Getty Images Jennifer Lopez bei den MTV Movie Awards

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez im März 2022

