Nach Baby-News: Alyssa Scott bedankt sich für den Support!

Alyssa Scott ist dankbar für den Zuspruch ihrer Community! Am Mittwoch meldete sich das hübsche Model mit erfreulichen Neuigkeiten im Netz: Sie ist schwanger! Endlich ein Grund zur Freude – im vergangenen Jahr verlor die Ex von Nick Cannon (42) nämlich ihren kleinen Sohn Zen durch einen Hirntumor. Ihre Schwangerschaft verkündete die Beauty mit einem Bild, auf dem ihr Babybauch bereits eindeutig zu erkennen ist. Im Netz freute sich Alyssa nun über den Support ihrer Fans!

Seit Alyssa ihre Schwangerschaft verkündete, kann sie ihre Vorfreude offenbar nicht mehr zurückhalten. "Danke für all eure Liebe", honorierte sie via Instagram die positiven Reaktionen ihrer Follower und teilte dazu eine Collage aus vier Aufnahmen, auf denen sie ihren prallen Babybauch gekonnt in Szene setzt. Wer der Vater ihres Nesthäkchens ist, behält die Schwangere bisher noch für sich.

Außerdem veröffentlichte Alyssa zwei weitere Bilder von ihrem Mutter-Tochter-Shooting mit ihrer kleinen Zeela. "Sie kommt mehrmals am Tag zu meinem Bauch und sagt: 'Weißt du, dass ich dich liebe, kleines Baby?!'", schrieb das Model über ihre vierjährige Tochter, die sich auf einem der Bilder liebevoll an das Bäuchlein ihrer Mama schmiegt.

Anzeige

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

Anzeige

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de