Nach Eric-Drama: Katha Hambuechen sucht einen Therapeuten

Katharina Hambuechen will sich professionelle Hilfe suchen! Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Eric Sindermann (34) war die Analystin in der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel zu sehen. Ein gutes Team haben die beiden jedoch nicht abgegeben. Vielmehr schossen die zwei immer wieder heftig gegeneinander – und entschlossen sich dazu, die Unterhaltungsshow als getrennte Leute zu verlassen. Doch wie geht es Katha nach dem Eric-Drama? Promiflash hat nachgehakt!

Ebenso wie viele andere prominente Gesichter war auch Katha bei Sam Dylans (31) Halloween-Party "Sweet House of Horror" zu Gast. Mit Promiflash hat die hübsche Blondine auf dem Grusel-Event gesprochen und verraten, dass sie noch immer sehr an dem TV-Eklat zu knabbern hätte. "Jeder, der so was erlebt hat, hat im Nachhinein einen Knacks weg. Ich frage mich einfach, was echt war an dieser Beziehung. [...] Ich bin gerade auf der Suche nach einem Therapeuten. Eric sollte das aber auch dringend tun, um seine narzisstischen Züge zu verlieren", offenbarte Katha im Interview.

Dabei erklärte sie auch, dass sie manchmal selbst nicht wisse, was in der Zeit mit Eric echt war und was nicht. "Angeblich ist er mir vier von fünf Monaten fremdgegangen", kam Katha offenbar zu Ohren. Auf ihre Zeit im TV blickt sie deshalb ungern zurück. "Ich habe nur Scheiße durch das Sommerhaus mitgenommen", stellte sie klar und fügte hinzu, dass sie in Zukunft nur noch TV-Angebote wahrnehmen möchte, die sie will.

Anzeige

Getty Images Katha Hambuechen auf Sam Dylans Halloween-Party "Sweet House of Horror"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Anzeige

Instagram / katha.hambu Katharina Hambuechen, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de