"Rust"-Tragödie: Ermittler prüfen erneut alle Beweisstücke

Muss Alec Baldwin (64) doch noch rechtliche Konsequenzen befürchten? Der Schauspieler hatte am Set des Western "Rust" vor gut einem Jahr versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Seitdem laufen die Ermittlungen, wie es zu der Tragödie am Set im US-Bundesstaat New Mexico kommen konnte. Bis heute sind die Vorkommnisse nicht gänzlich aufgeklärt – deshalb prüfen die Ermittler nun erneut alle Beweise.

Wie das US-Nachrichtenportal TMZ jetzt berichtete, habe die örtliche Polizeibehörde ihren Bericht an die Staatsanwaltschaft übergeben. Diese habe demnach nun eine "gründliche erneute Durchsicht" des Materials angeordnet, ehe weitere Schritte in die Wege geleitet würden. Die Behörde werde danach entscheiden, ob sie etwaige Anklagen erheben werde.

Heather Brewster, Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft, fasste gegenüber der News-Seite zusammen, worauf es ihrer Behörde nun ankomme: "Der Fokus liegt nun darauf, in einem rechtssicheren Verfahren das Gesetz des Staates New Mexico durchzusetzen und für Gerechtigkeit zu sorgen." Die Ergebnisse der Untersuchung sind momentan allerdings noch völlig offen.

Instagram / alecbaldwininsta Kamerafrau Halyna Hutchins (†42)

Facebook / Serge Svetnoy Die Filmcrew am Set von "Rust"

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin beim Filmfestival

