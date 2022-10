Alec Baldwin würdigt erschossene Halyna Hutchins am Todestag

Alec Baldwin (64) zollt Halyna Hutchins (✝42) Tribut. Am 21. Oktober spielte sich eine schreckliche Szene am Filmset des Westernstreifens "Rust" ab: Der Schauspieler feuerte versehentlich eine Kugel aus einer Requisiten-Waffe ab und traf damit die Kamerafrau Halyna Hutchins, die an der Schussverletzung verstarb. Deshalb wurde gegen den Mission: Impossible-Star ermittelt, vor Gericht muss er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bald verantworten. Mittlerweile ist der Unfall ein Jahr her, weshalb Alec Halyna nun würdigte.

Der achtfache Vater meldete sich nun am Todestag der Verstorbenen zu Wort, indem er ein Bild auf Instagram postete. Die Aufnahme zeigt die gebürtige Ukrainerin während ihrer Arbeit: In einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Jeans kniet sie vor einer Kamera und schaut gebannt auf den Bildschirm. "Heute ist es ein Jahr her...", schrieb der Schauspieler niedergeschlagen dazu.

Auch wenn Alec selbst den Schuss abfeuerte, sieht er die Schuld an dem tödlichen Unfall nicht nur bei sich selbst: Die Requisiteurin Hannah Gutierrez Reed und Regieassistent Dave Halls sollen auch verantwortlich dafür sein, wie der 64-Jährige gegenüber CNN verriet. Denn Hannah habe offenbar Pufferpatronen und echte Patronen miteinander vertauscht, während Dave dem Schauspieler die Waffe trotz fehlender Prüfung überreicht habe.

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im Dezember 2021 auf der Ripple of Hope Gala in New York City

Anzeige

Instagram / alecbaldwininsta Kamerafrau Halyna Hutchins (†42)

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de