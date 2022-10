So würde George Clooney auf Freund seiner Tochter reagieren

Ist George Clooney (61) ein lockerer Vater? Der Schauspieler bekam vor fünf Jahren mit seiner Ehefrau Amal (44) die Zwillinge Ella und Alexander. Da war er schon im stolzen Alter von 56 Jahren. Bis seine Kids das Teenie-Alter erreichen, dauert es also noch ein paar Jahre. Darüber denkt George aber schon jetzt nach. Er verriet jetzt, wie er sich die Situation vorstellt, wenn seine Tochter zum ersten Mal ihren Freund mit in das Haus der Clooneys bringt!

Der 61-Jährige plauderte mit Hoda Kotb in der Sendung Today darüber, wie es ist, im fortgeschrittenen Alter Vater zu werden. Er offenbarte: "Ich mag die Vorstellung, irgendwie außen vor zu sein, wenn meine Tochter anfängt, sich zu verabreden." Er stellte sich vor, wie es wäre, seine Tochter zu sein, die erstmals einen Freund mit nach Hause bringt und die ihm offenbart: "Papa, ich möchte dir vorstellen... er ist Schlagzeuger in einer Band." George inszenierte seine Reaktion auf das Gespräch, indem er sich im Studio umdrehte und so tat, als sei er nicht ganz bei der Sache. "Was? Ich mag Toast", lenkte er ab.

Julia Roberts (55), die neben ihrem Freund Gast der Talkshow war, bemerkte: "Die Wahrheit ist... egal wie alt wir sind [...] [unsere Kinder] haben uns in diesem Moment dazu auserwählt, ihre Verwalter und Hirten in dieser Lebenserfahrung zu sein." Schließlich hätten sie und auch George ihre Partner kennengelernt, als sie bereit dazu gewesen sind. "Und dann rufen wir diese Kinder in unser Leben, wenn wir bereit sind, die besten Eltern für sie zu sein", interpretierte die 54-Jährige das Schicksal der beiden.

MEGA Amal und George Clooney mit ihren Kids am Comer See im August 2021

Getty Images George Clooney, 2018

Getty Images Dermot Mulroney und Julia Roberts bei einer Filmpremiere

