Titel und Erscheinungsdatum: Neue Infos zu Prinz Harrys Buch

Endlich stehen der Titel und das Erscheinungsdatum für Prinz Harrys (38) Buch fest! Bereits im Juli des vergangenen Jahres kündigte der Royal an, seine Memoiren veröffentlichen zu wollen. Während die Fans des zweifachen Vaters bereits gespannt auf das Werk warten, scheint der Palast die Veröffentlichung zu fürchten. Doch wann wird das Buch erhältlich sein? Wie The New York Times berichtete, sollen Harrys Memoiren am 10. Januar 2023 auf den Markt kommen. Und auch der Titel ist bereits bekannt. So verkündeten verschiedene Medien, dass dieser "Spare" (Deutsch: "Ersatz") lauten wird. Ist das etwa eine Anspielung auf seine Position in der königlichen Familie?

