Top oder Flop? Stefanie Giesinger zeigt sich im Fetzen-Look

Fehlt da nicht etwas? Stefanie Giesinger (26) hatte 2014 mit zarten 17 Jahren den Modelwettbewerb Germany's next Topmodel gewonnen. Seitdem zählt sie zu den erfolgreichsten Siegerinnen, die die Casting-Show jemals hervorgebracht hat. Mittlerweile hat die 26-Jährige sogar ihr eigenes Modelabel gegründet. Auch privat tobt Steffi sich fashiontechnisch gerne mal aus. Jetzt zeigte sie sich in einem zerfetzten Hauch von nichts!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin ein kurzes Video mit ihren fast fünf Millionen Followern. In diesem steht die Tochter russlanddeutscher Eltern vor einem Spiegel und präsentiert ihr Outfit. Sie trägt einen Rock und ein Oberteil aus Wolle, die beide von Löchern durchzogen sind. Komplettiert hat die Brünette das Outfit mit einer rosafarbenen, halbtransparenten Jacke mit Fäden, die allerdings auch nicht allzu viel bedeckt.

Erst kürzlich hatte die Beauty ihre Trennung vom ehemaligen YouTuber Marcus Butler (30) beiläufig bestätigt. Es hatte schon länger Spekulationen gegeben, da die beiden auch alle Pärchenbilder in den sozialen Medien gelöscht hatten. In einem Podcast erzählte Steffi dann in einem Nebensatz: "Ich bin erst seit Kurzem aus einer siebenjährigen Beziehung rausgekommen."

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger in Paris, Juni 2022

Getty Images Stefanie Giesinger, Berlinale 2020

Getty Images Stefanie Giesinger und Marcus Butler, 2020

