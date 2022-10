Wegen Wäsche: Serkan Yavuz und Samira hatten krassen Streit

Bei Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) hing der Haussegen schief! Die ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten sind vor knapp einem halben Jahr Eltern einer gemeinsamen Tochter geworden. Auch wenn sie überglücklich mit ihren Nachwuchs sind, stellt der Alltag mit Kind das Paar immer wieder vor neue Herausforderungen. Momentan haben Serkan und Samira wegen ihrer Tochter sogar kaum Zeit für Sex. Doch nicht nur das scheint die Stimmung bei ihnen zu Hause anzuspannen: Serkan ist ziemlich unzufrieden mit den Haushaltsfähigkeiten seiner Partnerin.

In seiner Instagram-Story berichtete der einstige Promi Big Brother-Bewohner, dass er einen richtig miesen Tag hatte. "Samira und ich haben uns heute heftigst in die Haare bekommen, also richtig gestritten, diskutiert, laut geworden, weil die Hausordnung Katastrophe war und jeder der Meinung war, dass er es, so wie er macht, genau richtig macht"., schilderte der Regensburger. Jeder habe seine Aufgabenbereiche. Während er gerne sauge oder die Küche putze, kümmere Samira sich um die Wäsche. Davon habe sich in den vergangenen Tagen aber ganz schön viel angesammelt, weshalb Serkan sie darauf hingewiesen hatte, dass sie erst mal eher ein bisschen Wäsche sortieren müsste. Samira ergänzte in ihrer Story, dass sie viele Sachen einfach in den Trockner werfe. Dabei sei es nicht zu vermeiden, dass auch mal etwas einlaufe.

Ab und zu zu streiten sei in Serkan Augen normal – Samira provoziere ihn in solchen Situationen jedoch extrem. "Es kocht dann so hoch. Das ist so sinnfrei, was wir machen"., gestand sich der Influencer ein. Beide seien ziemlich stur und dickköpfig. Am Ende des Tages haben sie sich jedoch immer wieder lieb. "Keine Sorge, wir sind schon wieder eine glückliche Familie", betonte Serkan abschließend zu einem Grimassen-Selfie.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz nach einem Streit im Oktober 2022

