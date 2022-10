"Black Adam": Dwayne Johnson bedankt sich für größten Erfolg

Dwayne "The Rock" Johnson (50) hat einen riesigen Erfolg zu verzeichnen! Der Schauspieler hat schon in zahlreichen Filmen mitgespielt und mauserte sich in den Jahren zu einem der größten Stars Hollywoods. Aktuell ist er in "Black Adam" als Superheld im Kino zu sehen – und sprengt mit dem Film seine persönlichen Rekorde! Jetzt bedankte sich Dwayne bei seinen Fans für den riesigen Erfolg seines neuen Films.

"Black Adam" spielte nämlich am ersten Wochenende schon rund 139 Millionen Euro weltweit ein – in der kommenden Woche werden schätzungsweise noch mal 30 Millionen dazukommen. Das ist der erfolgreichste Kinostart in der Karriere von Dwayne! "Wir haben Geschichte geschrieben", äußerte er sich deshalb gerührt auf Instagram. In einem Video bedankte er sich ausgiebig bei seinen Fans für die Zuschauerzahlen für sein "Herzensprojekt": "Ich überbringe ein riesiges Paket der Dankbarkeit".

Trotz des großen Erfolgs an den Kinokassen waren die Kritiken für den Film eher durchwachsen, er wurde wiederholt als langweilig und vorhersehbar bezeichnet. Doch darauf ging Dwayne nicht ein – sondern hob stattdessen hervor, dass 90 Prozent der Zuschauer den Film positiv bewertet hätten. "Das ist so cool. Ich liebe und danke euch so sehr", freute er sich.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im Oktober 2022

Getty Images Dwayne Johnson

Getty Images Dwayne Johnson bei der "Black Adam" Premiere

