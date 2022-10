Muskeln und Baby: Dwayne Johnson liefert besonderen Auftritt

Dwayne "The Rock" Johnson (50) ist fit wie eh und je! Der Schauspieler ist besonders durch seinen durchtrainierten Körper bekannt geworden – und macht seinem Namen auch mit inzwischen 50 Jahren heute noch alle Ehre! Kein Wunder also, dass er bald in "Black Adam" als Antiheld zu sehen sein wird. Bei einem Event zum Film präsentierte Dawyne mal wieder seinen stahlharten Body – aber zeigte auch seine weiche Seite!

In einer durchgeknöpften schwarzen Weste und dazu passender Hose ließ The Rock keine Zweifel daran, dass er immer noch der stärkste Typ Hollywoods ist. Doch dass nur sein Äußeres so gestählt ist, untermauerte er mit seiner Roten-Teppich-Begleitung: Kurzerhand nahm Dwayne das Baby eines Fans auf den Arm und wiegte es liebevoll. Mit dem Säugling stellte er sich dann auch zu seinen Co-Stars Noah Centineo (26), Aldis Hodge, Sarah Shahi (42) und Quintessa Swindell und beantwortete die Fragen des Publikums.

Wie sehr Dwayne Kinder liebt, zeigt er auch immer wieder bei seinem eigenen Nachwuchs: Im Netz präsentiert der Actionstar gerne, wie sanft er mit seinen Mädels umgeht und schwärmt von seinen Prinzessinnen. "Sie hat absolut keine Ahnung, wie viel ihre Liebe und Herzlichkeit ihrem Daddy bedeuten", schrieb er zuletzt unter ein Video von ihm und seinem Töchterchen Tiana.

Getty Images Dwayne Johnson im Oktober 2022 in Mexico City

Getty Images Dwayne Johnson, Schauspieler

Getty Images Dwayne Johnson und seine "Black Adam"-Co-Star, Oktober 2022 in Mexiko

