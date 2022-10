Christopher Lloyd ist eine Vaterfigur für Michael J. Fox!

Michael J. Fox (61) findet liebevolle Worte für seinen ehemaligen Co-Star! Mit Zurück in die Zukunft wurden der Marty-McFly-Darsteller und sein Schauspielkollege Christopher Lloyd (84) zu absoluten Weltstars. Jahre nach ihrem Mega-Erfolg kam es auf der Comic Con in New York vor wenigen Tagen dann zu einer emotionalen Reunion der zwei Kultstars. Die beiden schwelgten gemeinsam auf der Bühne in Erinnerungen und lagen sich liebevoll in den Armen. In einem Interview schwärmte Michael nun in den höchsten Tönen von Christopher!

In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach Michael über das Zusammentreffen mit Christopher und kam auf dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Er hat sich von einem Schauspieler, mit dem ich gearbeitet habe und den ich für witzig und klug hielt, zu einem Mann entwickelt, der jetzt wirklich wie eine Vaterfigur für mich ist", sagte der 61-Jährige über den Doc-Darsteller und fügte hinzu, dass der wirklich “der beste Kerl” sei.

Wenn es nach Michaels Mutter gegangen wäre, hätten sich die beiden jedoch gar nicht erst am Set der Streifen kennengelernt. "Bis zum heutigen Tag dachte meine Mutter, es sei eine wirklich schlechte Idee, dass ich 'Zurück in die Zukunft' mache", plauderte er in einem Interview mit Daily Mail aus – immerhin befürchtete sie, dass ihren Sohn die nächtlichen Dreharbeiten müde machen würden. Vor wenigen Wochen ist Phyllis Fox im Alter von 92 Jahren verstorben.

Anzeige

Getty Images Christopher Lloyd und Michael J. Fox, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox und seine Mutter Phyllis Fox, 2008

Anzeige

Getty Images Christopher Lloyd und Michael J. Fox

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de