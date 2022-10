Deshalb machte Peter Andre seiner Frau Emily einen Antrag

Peter Andre (49) plaudert über seine Beweggründe. Der Sänger ist seit 2012 glücklich vergeben: In Emily MacDonagh fand er die Frau fürs Leben. Seit ihrer Hochzeit genießen die Turteltauben ihr Familienglück in vollen Zügen – das Pärchen versorgt seine Fans oft mit privaten Aufnahmen aus ihrem Alltag. Jetzt verriet Peter, warum er vor seiner Frau auf die Knie gegangen war!

In seiner OK!-Kolumne schrieb er, dass er seiner Emily den Antrag gemacht hatte, um ihren Eltern zu zeigen, dass er seiner Verantwortung nachkommen will. Seine Liebste war zu dem Zeitpunkt nämlich schwanger. "Ich erinnere mich daran, als Emily und ich uns verlobt haben. Sie war mit Millie schwanger und ich wollte nicht, dass sie oder ihre Eltern denken, ich sei nicht zu 110 Prozent engagiert", erklärte der 49-Jährige. 18 Monate später gaben sich die beiden das Jawort – für Peter sei es ein Tag, den er "für immer in Ehren halten wird".

Emily und Peter zeigen immer wieder, dass sie ein absolutes Traumpaar sind. In einem Interview scherzte er darüber, dass er sich noch weiteren Nachwuchs vorstellen könnte. "Wir lieben die Vorstellung, noch ein Kind zu haben, weil die beiden, die wir zusammen haben, die tollsten Kinder sind – aber dieser Gedanke hält normalerweise an, bis wir andere Leute mit schreienden Babys sehen", entgegnete der Interpret dem OK Magazine.

Peter Andre und Emily MacDonagh

Peter Andre mit seiner Frau Emily

Peter Andre mit seiner Frau Emily

