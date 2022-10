"Er macht das so toll": Anne Wünsche genießt Urlaub mit Baby

Anne Wünsche (31) kostet jeden Moment ihres Urlaubs voll aus! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat am Donnerstag gemeinsam mit ihrem kleinen Baby namens Sávio Elio eine Reise angetreten. Vor dem Abflug hat sich die Influencerin noch Sorgen gemacht, dass ihr Sohn im Flugzeug Probleme mit dem Druckausgleich bekommen könnte – doch diese Ängste waren im Nachhinein unbegründet. Und auch der Aufenthalt im Urlaubsland ist total entspannt: Anne schwärmte jetzt in den höchsten Tönen von ihrer Reise mit Baby Sávio!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Anne jetzt vom Pool zu Wort. "Das erste Mal geflogen, das erste Mal im Pool gewesen", betonte Anne und schwärmte von der gemeinsamen Auszeit mit ihrem Baby: "Er macht das so toll. Auch jetzt gerade, wo wir unterwegs waren, er hat so viel im Wagen geschlafen. Er ist total entspannt." Ihrem Strahlen ist zu entnehmen, dass sie die Reise mit ihrem Baby also wohl so richtig genießt.

Zudem bekommt Anne im Urlaub auch so richtig viel Schlaf ab, denn ihr Kleiner schlafe nach seiner morgendlichen Flasche noch mal weiter! "Schon der zweite Tag, an dem wir bis 11:00 Uhr schlafen können", erklärte sie ihrer Community und zog den Vergleich zu ihrem Alltag: "Sávio schläft zu Hause nur bis 7:00 Uhr."

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Influencerin

