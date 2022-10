Eric dort kennengelernt: Sommerhaus-Katha auf Sams Party

Katharina Hambuechen kehrt an einen bekannten Ort zurück. Die Blondine wurde durch ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars bekannt, wo sie an der Seite von Eric Sindermann (34) zu sehen war. Bereits während der Show kam es zwischen dem Paar zu Streitereien – die zwei verließen vorzeitig die Sendung und gingen schließlich getrennte Wege. Jetzt war die Düsseldorferin auf der Party, wo sie einst ihren Ex kennengelernt hatte...

Obwohl die Beziehung zu dem Realitystar scheiterte, ließ es sich die Beauty nicht nehmen, bei Sam Dylans (31) Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" in Köln zu erscheinen. Promiflash wollte von der Influencerin wissen, wie es ihr momentan geht. "Mal gut, mal schlecht, je nachdem, was von Erics Seite kommt", antworte Katha und fügte hinzu: "Dieser Mensch ist für mich so durch." Vergangenes Jahr lernte sie Eric auf derselben Feier kennen, Katha sei über die Abwesenheit ihres einstigen Partners sehr erfreut: "Ich bin dankbar, dass Eric dieses Jahr nicht eingeladen wurde. Sam hatte wahrscheinlich keine Lust auf Skandale."

Gastgeber Sam hatte den 34-Jährigen zunächst eingeladen, es sich dann doch anders überlegt. Das habe gute Gründe, wie der einstige Prince Charming-Kandidat gegenüber Promiflash verriet: "Ich finde es witzig, wenn man Witzig-Trash ist, ich mag es aber nicht, wenn man Assi-Trash ist. Wie er sich die letzte Zeit auch ihr gegenüber verhalten hat, war nicht okay, das war der Hauptgrund, warum ich ihn nicht eingeladen habe."

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Thomas Schröer / Future Image Katha Hambuechen auf Sam Dylans Halloween-Party "Sweet House of Horror"

Getty Images Sam Dylan auf seiner Halloween-Party "Sweet House of Horror" in Köln

