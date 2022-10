Kate Merlan ehrlich: Liebes-Comeback mit Jakub etwa möglich?

Gibt es noch Hoffnung auf eine zweite Chance für ihre Beziehung? Nach etlichen Streitereien gab Kate Merlan (35) Ende September die Trennung von ihrem Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (27) bekannt. Kurz darauf legte die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin dann auch ihren Ehering ab. Die Fans der beiden TV-Stars sind sich sicher: Ein Liebes-Comeback wird es nicht geben. Doch wie steht Kate selbst dazu?

Bei Sam Dylans (31) Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" in Köln verriet die 35-Jährige gegenüber Promiflash, ob es für ihre Ehe noch eine Chance gebe. "Aktuell nicht, ich weiß es nicht. Wir haben gerade nur selten Kontakt. Es ist alles nicht so einfach", stellte die Influencerin klar. Anders als vor wenigen Tagen im Netz angekündigt, habe sie die Scheidung bisher jedoch noch nicht in die Wege geleitet.

Die Trennung nehme Kate noch immer sehr mit. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir geht es super. Ich versuche mich momentan so gut es geht abzulenken. Ich gehe momentan viel weg, ich bin sehr fleißig, arbeite viel und mache viel für mich selbst", erklärte die einstige Promis unter Palmen-Kandidatin.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

