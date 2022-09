Comeback bei Kate Merlan und Jakub? Fans schließen es aus!

Ob sich Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (27) je wieder zusammenraufen werden? Im November 2021 haben sich die einstigen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten das Jawort gegeben. Zuletzt lief es zwischen den beiden TV-Bekanntheiten jedoch mehr schlecht als recht, was die zwei immer wieder offen mit ihren Fans im Netz teilten. Unter anderem sorgte Jakubs Partylaune zuletzt für viel Streit im Hause Merlan-Jarecki. Nun gab Kate die Trennung bekannt! Doch wie steht es um ein Liebes-Comeback der beiden?

Bei einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 28. September, 17:37 Uhr] kam raus, dass die Fans nicht davon ausgehen, dass Kate und Jakub nach ihrer Trennung wieder zueinanderfinden werden. Nur 291 von insgesamt 1.308 Teilnehmern glauben, dass sich die einstigen Turteltauben noch einmal zusammenraufen werden. 77,8 Prozent, also 1.017 Teilnehmer hingegen sind sich sicher: Der Zug ist abgefahren.

Nachdem Kate mit dem Liebes-Aus an die Öffentlichkeit gegangen war, meldete sich auch Jakub erstmals zu Wort und verriet, dass er jetzt nach vorne schauen wolle. "Man schlägt sich so durch im Moment... Aber egal, was kommt, immer den Blick nach vorne richten, das ist das Wichtigste", offenbarte er in einem Q&A auf seinem Instagram-Account.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Juli 2022

Anzeige

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de