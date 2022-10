Auf diesen Baby-Meilenstein freut sich Jenny Frankhauser

Vor wenigen Wochen ist Jennifer Frankhauser (30) zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner Stefan König (37) konnte sie ihren kleinen Sohn Damian auf der Welt begrüßen. Besonders viele Details hat die Beauty zu ihrem Babyglück noch nicht preisgegeben – gegenüber Promiflash wurde sie aber nun ausführlicher: Im Interview verrät Jenny nun, auf welche Meilensteine sie sich mit Baby Damian am meisten freut!

Die bevorstehende Zeit mit ihrem kleinen Mann kann die frischgebackene Mama wohl kaum erwarten. Im Promiflash-Interview geht sie nun etwas ins Detail. "Wir freuen uns eigentlich auf alles. Wir reden aber oft darüber, dass wir es gar nicht abwarten können, wenn der Kleine spielen kann oder herumrennt", erzählt Jenny happy. Jetzt wolle sich das Paar aber erst mal auf seine kleine Familie konzentrieren und den Moment genießen.

Doch auch wenn Jenny und Stefan die Kennenlernphase mit Damian in vollen Zügen genießen, merkte die Reality-TV-Beauty vor Kurzem an, dass ihr Alltag schon deutlich chaotischer geworden sei. "Da muss man sich komplett nach ihm richten, was auch in Ordnung ist", betonte Jenny in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Aber wir brauchen da auf jeden Fall demnächst Routinen."

