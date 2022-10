So kommt Rihannas neuer Song "Lift Me Up" bei den Fans an

Kann Rihanna (34) mit ihrem neuen Hit wieder an ihre alten Erfolg anknüpfen? Erst vor wenigen Tagen hatte die in Barbados geborene Sängerin verkündet, dass sie sechs Jahre nach ihrem letzten Album neue Musik herausbringt. Die dunkelhaarige Beauty steuert einen Song zum Soundtrack des am 9. November erscheinenden Films "Black Panther: Wakanda Forever" bei. Doch wie kommt die neue Single "Lift Me Up" bei Rihannas Fans an?

Auf Twitter zeigten sich viele User begeistert von dem neuen Track der "Umbrella"-Interpretin. "Oh mein Gott, das Lied ist so schön, dass mir sofort die Tränen kamen" oder "Ich bin so von ihrer Stimme fasziniert. Ich habe sie so sehr vermisst", lauteten nur einige Kommentare der Fans. Viele Musik-Liebhaber konnten zudem nicht fassen, wie sehr sich der Gesang der Beauty in den vergangenen sechs Jahren entwickelt hat. "Rihannas Stimme ist reifer und voller geworden? Okay, jetzt brauche ich ein neues Solo-Album von Rihanna, keinen Soundtrack", schrieb zum Beispiel ein Nutzer.

Auch der Songtext, der laut Rihanna ein Tribut an den verstorbenen Black Panther-Darsteller Chadwick Boseman (✝43) ist, fand bei den Fans großen Anklang. So schrieb ein User, dass er es wunderschön findet, was die 34-Jährige mit ihrem Lied gemacht habe. "Ich kann gar nicht ausdrücken, was ich bei diesem Text fühle. Wunderschön", tweete ein anderer.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna beim Launch der Kosmetiklinie Fenty Beauty im Februar 2020

Instagram / badgalriri Rihanna, Sängerin

