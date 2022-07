Süß! Eva Longoria macht Familienurlaub mit Sohn in Marbella

Sie genießen wohl ihre Zeit zu dritt! Eva Longoria (47) und ihr Mann José Bastón begrüßten 2018 ihr erstes gemeinsames Kind Santiago Enrique (4) auf der Welt. Auch wenn es der Desperate Housewives-Darstellerin nicht immer leicht mit ihrem Sprössling fällt, freut sie sich dennoch über ihr Familienglück und teilt regelmäßig Eindrücke aus ihrem Alltag als Mutter. Nun wurde Eva gemeinsam mit ihrem Mann José und ihrem Sohn Santiago im Urlaub in Marbella gesichtet!

Paparazzi fingen die kleine Familie während ihres Strandtags in Marbella ein. Eva wählte dafür einen schwarzen Bikini, eine gleichfarbige Cap und einen schwarz-weißen Kimono. José begleitete seine Frau in rosafarbenen Badeshorts, einem ärmellosen weißen Shirt und einer schwarzen Basecap. So lief das Paar an der Promenade entlang, während ihr Sohnemann dem Anschein nach ein wenig müde von der Sonne geworden ist: Eva trug Santiago auf dem Arm, während der kleine Junge eingekuschelt vor sich hin döste.

Vor Kurzem zeigte sich die Familie noch in Italien im Urlaub. Auch dort sah man in Evas Instagram-Story Mama und Sohn miteinander kuscheln. Der kleine Mann durfte sogar bei einem Bootsausflug kurz das Steuer übernehmen, weshalb die 47-Jährige witzelte: "Wir haben wohl einen neuen Kapitän."

MEGA Eva Longoria mit ihrem Mann José Baston und ihrem gemeinsamen Sohn Santiago

MEGA Eva Longoria und ihr Mann José Bastón mit ihrem Sohn Santiago

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn Santiago im Sommerurlaub

